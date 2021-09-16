Erzurum’da tedavi altındaki çocuklara özel ders

Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra yeniden ders başı yapan öğrenciler eğitimlerine başladı. Hastanede tedavi gören okul çağındaki çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için ise öğretmenler hastanelere gitti. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar hastanenin sınıf öğretmeni Halil Elitok tarafından derslere başlatıldı. Pandemi nedeniyle çocukları bir odada toplamak yerine hasta öğrencilerin odalarına giden öğretmen Elitok, özel ders veriyor.

Yıldızkent İlkokuluna bağlı öğretmen Elitok her sabah tek tek 8 öğrencisinin odasına giderek müfredata göre ders işliyor. Hastanede eğitim uygulamasından oldukça memnun olan veliler ise fedakar öğretmemelere teşekkür ediyor.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin sınıf öğretmeni Halil Elitok, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle biz de Yıldızkent İlkokulu'nun hastane sınıfı olarak faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Günlük olarak hastalarımızı takip ederek öğrencilerimizi belirliyoruz. Öğrencilerimizin önce durumlarını tespit ederek, bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra da günlük olarak öğrencilerimizi bire bir ziyaret ederek, bireysel eğitim yapıyoruz. Pandemi nedeniyle sınıf ortamına ve hastane ortamında da hastalıklarından dolayı bir araya toplamamız riskli olduğundan özellikle odalarına ziyarette bulunarak bireysel eğitim faaliyeti yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımız, öğrencilerimize hem moral bakımından travmalarını atlatmasına yardımcı oluyor hem de hastane ortamında sıkılmalarını engelliyor. Öğrencilerimize burada daha zevkli bir tedavi ortamı sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda eğitim öğretim faaliyetlerinde eksiklerini tamamlıyoruz. Okuldan kopmamalarını sağlıyoruz. Eğitimden uzak kalma, okula gidememe kaygılarını gidermiş oluyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimiz adına da faydalı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.