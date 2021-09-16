Esenyurt Belediyesi’nin usulsüz şirketine AK Partili başkandan tepki

Esenyurt Belediye meclisinin Eylül ayı oturumu hareketli geçti. Belediye başkanının kurmak istediği şirket konusunda sert tartışmaların yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, konut mağdurlarının sorunlarını çözmek için yeni şirket kurmak istediklerini belirtti. AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer ise daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından belediyenin şirketine dava açıldığını yeni kurulacak şirketinde usulsüzlüklere devam edeceğini öne sürdü. Harun Özer: "5393 sayılı belediye kanununda belediyelerin yapacakları sıralanmış. Bunlar apaçık önümüzde dururken belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt kurmak istediği şirketin içerisine olmadık maddeler koymuş. Birde utanmadan biz 'Konut Mağdurlarını düşünüyoruz' algısı yaratmaya çalışıyor. AK Parti olarak bu usulsüz talebe destek vermemiz mümkün değil. 28 aydır konut mağdurlarıyla alakalı bir çalışmaları olmadı. Aksine mağdur olan insanlarla muhatap olmayan bir yerel yönetimle karşı karşıyayız. Bugüne kadar konut mağdurlarını tanımayan yerel yönetim ne hikmetse konut mağdurları üzerinden algı yaratarak onlar için şirket kuracağından bahsediyor" diye konuştu.

2 ŞİRKETİ DENETLEMEMİZE İZİN VERMEDİLER

"Daha önce mecliste sık sık uyardık. 'Derman Limited Şirketi ile ilgili meclisten neden onay almadınız' diye sorduk. Bizi önemsemediler. Yasa bunu emrediyor. 'Kuracağınız şirketler için meclis kararı gerekiyor' diyor. Derman şirketi şu anda soruşturma geçiriyor. Neden soruşturma geçiriyor? Bu şirket üzerinden kaşar, süt, gıda maddesi aldılar. İçişleri Bakanlığı müfettişi de bu alımların uygunsuz olduğunu iş deneyimi olmadığını, ekonomik verilerin yetersiz olduğunu söyledi ve belediye hakkında soruşturma açtı. Ayrıca madem bizden yeni şirketle alakalı destek istiyorlar. Kamuoyunun daha net anlaması için şunu soruyorum; Neden denetim döneminde iki şirketin evraklarını (DERMAN ve ESBAŞ) Denetim Komisyonuna vermediniz. Mal mı kaçırıyorsunuz, usulsüz işler mi yapıyorsunuz bu şirketlerde? Neden ısrarla bu şirketleri denetlemek istediğimizde buna izin vermediniz. Kurmak istediğiniz bu şirkette de maddelere baktığımızda yandaşa, akrabaya ihale vermeyi hedeflediğiniz açıkça görülüyor."

"2 MİLYAR LİRA İLE HANGİ HİZMETİ YAPTINIZ"

"Yaklaşık 2,5 yıl oldu. Kemal Deniz Bozkurt her fırsatta algı yapmaya çalışıyor. Diyor ki 'Sizin geçmişinizi, borçlarınızı temizliyoruz' Kocaman yalan. 2019 yılında 600 milyon belediyenin kasasına para girmiş. 2020 yılında 650 milyona yakın kasaya para girmiş. 2021 yılının ilk altı ayında 422 milyon kasaya para girmiş yılsonunda ise bu rakamın 822 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Yaklaşık 2 milyar lira. 2,5 yılı aşkın bir süredir görevde, Allah aşkına bana bir yapılaşma gösterin, bir proje gösterin, temelden yükselmiş ve bitirilmiş hangi çalışmaya imza attınız"