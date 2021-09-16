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Giriş Tarihi: 16.9.2021 19:08

Eski MİT’çi Enver Altaylı hakim karşısında

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski MİT’çi Enver Altaylı hakim karşısında

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin ‘Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Sanıklardan Mehmet Barıner'in avukatı Özlem Barıner, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında, müvekkili hakkındaki adli tıp raporlarının usulüne uygun alınmadığını savundu. Altaylı'nın, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan istihbaratçı Mehmet Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasını kabul etmeyen Özlem Barıner, müvekkilinin yurt dışına kaçma ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.
Özlem Barıner, "Aynı zamanda eşim olan müvekkilim akşam yemeği için masaya oturduğumuz sırada gelen polislere teslim oldu. Böyle kaçma ihtimali mi olur?" dedi.

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Eski MİT’çi Enver Altaylı hakim karşısında
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