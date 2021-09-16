Eyüpsultan’da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nin tabelası çalındı

Eyüpsultan'da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Dernek üyelerinin, maddi değeri fazla olmayan tabelanın çalındığını bildirmesiyle polis çalışma başlattı.

Olay, pazartesi günü, gece saatlerinde, Arif Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre; cadde üzerinde bulunan Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bulunduğu yerden sökülerek çalındı. Derneğe geldiklerinde tabelanın yerinde olmadığını fark eden dernek üyeleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"MADDİ DEĞERİ 10 LİRA BİLE DEĞİL"

Tabelanın çalınmasının sıradan bir hırsızlık olayı olmadığını söyleyen Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Fişek, "Tabelanın çalındığını yeni fark ettik. Biz, gün boyu çalışan insanlarız. Derneğimiz sürekli açık olan bir yer değil. Tabelanın yerinde olmadığını fark ettim. Bunu, ne amaçla, kimlerin yaptığını bilemiyoruz. Ne acıdır ki, üzerinde değeri biçilemeyen bir yazıyla bulunan, maddi değeri 10 TL bile olmayan bir tabelanın sökülüp götürülmesinin farklı bir boyutu da olabilir. Provokasyon amaçlı bir olay mı? Yoksa satıp para kazanmak için mi çaldılar? Bilemiyoruz. Ancak burası, şehitlerimizin emanetlerinin mekanı. Bizler de onların emanetlerine sahip çıkmak için buradayız. Bu olay sonrasında çok rahatsız olduk. Gördüğümüzde içimiz acıyor. İhtiyaç sahibi birinin bunu yapacağını sanmıyorum. Bunu, alışkanlık haline getirmiş insanlar var. Ancak onlar yapar. Madde bağımlılarının yapmış olabileceğini söylüyorlar. Onlar yapmış olsa bile anlık bir olay değil, daha önceden tespiti yapılmış ve sökülmüş. Gecenin geç saatlerinde söküldüğü belli. Burayı gören bir kamera da yok" dedi.