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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Fenomen tostçu kazada can verdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Fenomen tostçu kazada can verdi
Adana'da, yaptığı "ütü tostu" ve Müslüm Gürses şarkıları eşliğinde hazırlarken söylediği "Acı atıyorum ağabey" sözleriyle fenomen olan Anıl Kurt (27), önceki akşam İstanbul Beşiktaş'taki şubenin açılışı için minibüsüyle yola çıktı. Ancak, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda hatalı sollama yaptığı iddia edilen Kurt, karşı yönden gelen M.Y.'nin (42) kullandığı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen minibüste sıkışan Kurt, feci şekilde can verdi. Kazadan dakikalar önce, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla gittiğini gösteren bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıkan Anıl Kurt'un, başka gönderisinde ise "Daha yeni başladık" notunu eklediği görüldü.
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Fenomen tostçu kazada can verdi
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