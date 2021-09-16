Fenomen tostçu toprağa verildi

Adana'da ütü tostuyla meşhur olan 27 yaşındaki Anıl Kurt'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede genç adamın annesi Selma Kurt'un, "Seni böyle mi karşılayacaktım. Memleketine böyle mi dönecektin?" diyerek ağıt yakması yürekleri dağlarken kız kardeşleri de fenalık geçirdi.

İSTANBUL'DA ŞUBE AÇACAKTI

Kaza, önceki gün saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı minibüs, iddiaya göre; 15 Eylül günü hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Genç adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Anıl Kurt'un cenazesi bugün memleketi Adana'ya getirildi. Kurt'un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi. Fenomen tostçunun annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Selma Kurt'un "Seni böyle mi karşılayacaktım. Memleketine böyle mi dönecektin?" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kurt'un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt'un cenazesi daha sonra Küçük Oba Mezarlığına getirildi. Burada cenazeme namazı kılındığı sırada baba Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Kurt, ailesi ve sevenlerinin omuzlarında götürülerek toprağa verildi.