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Giriş Tarihi: 16.9.2021 13:00

FETÖ’cü baro başkanının yeniden yargılama isteğine red

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’cü baro başkanının yeniden yargılama isteğine red

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ve yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay hapse çarptırılan Konya Barosu Eski Başkanı Fevzi Kayacan’a ceza Yargıtay tarafından fazla bulunarak bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan Kayacan’ın yeniden yargılanma ve hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılması istekleri ise reddedildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Konya Barosu Eski Başkanı Fevzi Kayacan, yargılandığı Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Fevzi Kayacan'a verilen hapis cezası Yargıtay tarafından fazla bulunarak bozuldu. Dosya yeniden 6. Ağır Ceza Mahkemesine geldi. Davanın ilk duruşmasına adli kontrol kararıyla cezaevinden tahliye edilen Fevzi Kayacan ve avukatı katıldı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Kayacan, "Eski yargılamaların tamamı usulsüz olarak yapıldı. Tekrar yargılama talep ediyorum" dedi. Kayacan'ın avukatı ise müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Kayacan ve avukatının bu taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

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FETÖ’cü baro başkanının yeniden yargılama isteğine red
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