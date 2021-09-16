Gelecek Partili isim arsa iftirası attı! Gerçek belgeleriyle ortaya çıktı

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın babası Ziya Özboyacı'nın ortağı olduğu şirketin aldığı bir arsanın imarının 2 kat olmasına rağmen Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan değişiklikle 23 kata çıkartıldığı iftirasını attı.

BELGELERİYLE İFTİRAYI ÇÜRÜTTÜ

AK Partili Selman Özboyacı, Gelecek Partili Hasan Ekici'nin arsayla ilgili iddialarına ilişkin belgeleri sosyal medyadan paylaşarak Ekici'nin iftiralarını çürüttü. Özboyacı, resmi Twitter hesabından, "Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, bugün iftiraları ile şahsımı ve ailemi hedef almıştır. Bahsi geçen arsada asla imar değişikliği ve plan tadilatı yapılmamıştır. Bu alçak iftiralara aracılık eden siyasetçi müsveddeleri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini de kullandı.

"GELECEK PARTİLİ HASAN EKİCİ'NİN AÇIKLAMALARI YALANDIR"

Özboyacı ayrıca yazılı bir açıklama yayınlayarak "Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'nin yapmış olduğu tamamen yalan ve gerçek olmayan bilgilerden oluşan yazılı basın açıklamasına ilişkin cevabım aşağıdadır. Kurulduğu günden bu yana her platformda ahlaklı siyasetten bahsedip, iftira atmaktan geri durmayan Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'nin yapmış olduğu şahsım ve aileme yönelik açıklamaları tamamen yalandır" dedi.

"ARSADA HİÇBİR İMAR DEĞİŞİKLİĞİ VE PLAN TADİLATI YAPILMAMIŞTIR"

Açıklamanın devamında Özboyacı şunları söyledi: "Bu olayın tam olarak özeti ise kılavuzu karga olanın diye başlayan atasözüdür. En baştan şunu ifade etmek gerekirse Özboyacı Ailesi, hiçbir zaman kamu vicdanını rahatsız edecek işlerin içerisinde olmamıştır. Bahse konu olan olayın doğrusu ise şu şekildedir; Hasan Ekici'nin bahse aldığı arsa ihale usulü ile 22 Ağustos 2007 tarihinde üçüncü bir şahıs tarafından satın alınmış olup, 05 Mart 2010 tarihinde yine üçüncü şahıstan Ziya Özboyacı'nın da ortak olduğu şirket tarafından satın alınmıştır.

Söz konusu arsada satın alındığı günden bu yana, hiçbir imar değişikliği ve plan tadilatı yapılmamıştır. Bu konuyu belgeleyecek olan İmar Çapı Belgesi, Selçuklu Belediyesi'ne ait resmi internet sitesi İmar Durumu kısmından 29202 ada 1 parsel ile sorgulama yapıldığı zaman herkes tarafından açıkça görüntülenebilmektedir. Ayrıca Konya'da bulunan arsalarda yapılmış ve yapılacak olan tüm İmar Plan Tadilatları'nın onaylandığı meclis kararları ise resmi bir şekilde Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde bulunmaktadır. Nitekim Hasan Ekici bile tüm bu belgelere kılavuzlarını dikkate almadan rahatlıkla ulaşabilir."

ÖZBOYACI ARSA İFTİRASINI ÇÜRÜTEN DETAYLARI PAYLAŞTI

Özboyacı açıklamasının devamında iftiralara ilişkin şu detayları paylaştı: "Söz konusu arsanın imar planına esas bina yüksekliği ihale tarihinden bu yana serbest olup, hiçbir zaman iki kata imarlı olmamıştır. Bilakis bina yüksekliği serbest olup kat adedi ile ilgili bir sınırlama yoktur. 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Kanunun 6. maddesine istinaden, emsal değerleri artırılmadan Hmax serbest olan parsellerin yüksekliklerinin düzenlenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Bu çerçevede Selçuklu Belediye Meclisi'nin 05 Şubat 2021 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen ve içerisinde bu parselin de bulunduğu 100 den fazla parselde serbest ibaresi kaldırılarak, mevcut ruhsat yüksekliğine göre Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2021 tarih ve 218 sayılı kararı ile resen onaylanmıştır. Söz konusu parselde emsal artışına (inşaat alanına) yönelik herhangi bir işlem yapılmamış olup, serbest olan yükseklik maksimum 17 kat (70m) olacak şekilde sınırlandırılarak, imar planındaki bina yüksekliği sınırlandırılmıştır."

"ARSADA KAT ARTIŞI YAPILMAMIŞ, AKSİNE YÜKSEKLİK SINIRI KARARINDAN DOLAYI KAT DÜŞÜŞÜ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Özboyacı, Gelecek Partili Hasan Ekici'nin Hmax serbest plan kararları ile alakalı 'neden sadece Selçuklu Belediyesi'nde gündem olduğu' ile alakalı söylemlerini de çürüttü. Özboyacı açıklamasında "Özetle; Sayın Ziya Özboyacı'nın ortağı olduğu şirketin almış olduğu arsada kat artışı yapılmamış, aksine yükseklik sınırı kararından dolayı kat düşüşü gerçekleşmiştir. Normalde resmi kararlardan önce sınırsız kat serbestliği varken alınan kararlar neticesinde maksimum 17 kat ile sınırlandırma yapılmıştır. Nitekim arsanın yapı ruhsatı 23 Kasım 2017 tarihinde alınmış olup görüleceği üzere kat sayısı da 16 olarak belirtilmiştir. Hasan Ekici'nin Hmax serbest plan kararları ile alakalı 'neden sadece Selçuklu Belediyesi'nde gündem olduğu' ile alakalı söylemleri ise tıpkı önceki söylemleri gibi iş bilmezliğinin göstergesidir. Çünkü bu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye için alınmış olup 81 ilde olduğu gibi Konya'nın Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde de yürürlüğe girmiştir. Diğer ilçelerde ise çalışmalar devam etmektedir. Bu konu ile alakalı kararları da çok basit bir şekilde belediyelerimizin resmi internet sitelerinden takip etmek mümkündür" dedi.

"HASAN EKİCİ HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"



Özboyacı Hasan Ekici'nin yalan ve iftiralarıyla ilgili ise hukuki süreci başlattığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Yaptığı açıklamada hakkı ve hakikati savunduğu iddiası ile işin arka planında haksızlık yapan, çamur at izi kalsın mantığıyla kamuoyu önünde şahsımı ve ailemi hedef alan Hasan Ekici hakkında, şahsım ve ailem adına tüm hukuki süreçler de başlatılmıştır. Hukuki süreç ise kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konuyla ilgili tüm belgeler de ekte mevcuttur."