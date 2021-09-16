Girişimcilerin fikirleri prototipe dönüşecek

Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi (PROGEM)'in açılışı öncesi, ortak ve iştirakçilere yönelik bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, GTÜ TTO ve GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu, GTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Güray Değerli ile birlikte projenin ortak ve iştirakçilerinin temsilcileri katıldı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA

Toplantıda ilk olarak, GTÜ Teknopark'ta kurulan, MARKA'dan üretim altyapılarının geliştirilmesi küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında destek alınarak gerçekleştirilen, PROGEM'de yapılan çalışmalar hakkında GTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Güray Değerli bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, PROGEM'in Doğu Marmara Bölgesinde bulunan işletmelerin, girişimcilerin, öğrenciler ve öğretim üyelerinin Ar- Ge ve teknoloji tabanlı fikir, proje ve buluş çalışmalarının prototipleştirilmesi için ihtiyaç duydukları alt yapı imkanının sunulması, bu imkanların sağlanması ile işletmelerin yenilikçi projeleri ve ulusal, uluslararası rekabet potansiyellerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile hareket edeceğini söyledi. Rektör Aslan, PROGEM'den sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve tematik alanlar, iş geliştirme merkezleri, mesleki eğitim ve yeterlilik merkezleri, meslek ve meslek yüksekokulları, üniversiteler, sosyal destek proje ve programlarının yararlanacağını belirtti.

MALİYETLERDEN VE HIZDAN TASARRUF EDİLECEK

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan GTÜ Teknopark'ta yer alan PROGEM'in hedeflerini şöyle sıraladı " Firmaların prototip geliştirme adına ortak kullanımına yönelik, fiziki altyapı oluşturmak. Firmaların klasik metotlarla uzun sürelerde imal edilecek modelleri hızlı bir şekilde kalıp yapmadan üretmesine destek sağlamak. Bu sayede üretim altyapılarına katkıda bulunmak. Gebze Teknik Üniversitesi bilimsel araştırmaları ile Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların proje çıktılarının prototiplenerek "teknolojik-hazırlık-seviyesinin" THS(TRL) yükseltilmesi ve bu ürünlerin ticarileşme sürecini hızlandırarak seri üretime hazır hale gelmelerini sağlamak. Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetlerinin uygulama ve Prototipleme süreçlerinde; fikirden MVP'ye (Minimum Viable Product) kadar olan bütün süreçlerinin tek bir merkezden yürütülmesini sağlayarak maliyetleri düşürmek ve hız kazandırmak. Açık inovasyona imkân verecek, kampüste çalışanlar için çekim noktası olacak, mühendisler, makerlar, teknisyenler ve girişimciler arasında yeni etkileşim alanları yaratmayı amaçlayan yeni bir üs oluşturulmak. Akademik çalışmaların ve Ar-Ge faaliyetlerinin üniversite, kamu, sanayi iş birliği çerçevesinde katma değerli ürüne yönelik yapılması ve başarı oranının arttırılmasıdır."

Toplantıda konuşan MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, "Üretim Altyapıları çağrıları kapsamında 2019 yılında verilen desteklerden biri olan PROGEM'in yapılan sunumlar sonrası ne kadar doğru bir proje olduğunu gördüklerini belirterek gurur duyduğunu ifade etti. Teknoparkların yapması gerekli olan bir proje olduğunu söyleyen Çöpoğlu, yapılan tasarımların prototipinin oluşturmasının ne kadar zor olduğunu hatırlatarak, GTÜ Teknopark'ın bu soruna çözüm oluşturmasının; kamu üniversite sanayi işbirliğine, bölgedeki girişimcilere önemli bir hizmet sunacağını sözlerine ekledi. Toplantı sonrası alan gezisi yapılarak yapılan çalışmalar detaylı olarak anlatıldı.