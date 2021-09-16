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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Her şey kızlarım için

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Her şey kızlarım için
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Muratçayırı köyünün Salkom mezrasında yaşayan 4 çocuk babası Deniz Yeşilbaş, okula giden kızları 11 yaşındaki Ela, 9 yaşındaki Yağmur ve 7 yaşındaki Zeynep'i, her gün köprüsü olmayan, sırtına alıp geçiriyor. Ardından da okul servisine bindiriyor. Bu yıl kurak geçtiği için çayın suyunun az olması nedeniyle tehlike yaşamayan ve kızları için her gün 3 kilometre yürüyen Yeşilbaş, "Kızlarımın okuyup iyi yerlere gelmesi en büyük hayalim. Bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bu tehlikeyi kızlarım için göze alıyorum. Bir köprü yapılması tüm dertlerimizi çözecek" dedi.
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Her şey kızlarım için
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