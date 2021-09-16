Her şey kızlarım için

Erzurum
'un Çat ilçesine bağlı Muratçayırı köyünün Salkom mezrasında yaşayan 4 çocuk babası Deniz Yeşilbaş, okula giden kızları 11 yaşındaki Ela
, 9 yaşındaki Yağmur
ve 7 yaşındaki Zeynep
'i, her gün köprüsü olmayan, sırtına alıp geçiriyor. Ardından da okul servisine bindiriyor. Bu yıl kurak geçtiği için çayın suyunun az olması nedeniyle tehlike yaşamayan ve kızları için her gün 3 kilometre yürüyen Yeşilbaş, "Kızlarımın okuyup iyi yerlere gelmesi en büyük hayalim. Bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bu tehlikeyi kızlarım için göze alıyorum. Bir köprü yapılması tüm dertlerimizi çözecek" dedi.