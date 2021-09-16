Hilvan’da Şire şenliği düzenlendi

Hilvan Ovacık Köyü'nde Hilvan Belediyesi ve Hilvan Yerel Eylem Grubu koordinatörlüğü işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenen Bağbozumu Şire Şenliği ve Coğrafi İşaret Lansmanı yapıldı. Hilvanın Ovacık(Hasenik) kırsal mahallesinde geleneksel yöntemlerle yıl boyun büyük emekler verilerek toplanan üzümler pekmez, çekçek, kesme ve fıstıklı sucuğa dönüştürüldü.

Hilvan Ovacık(Hasenik) Bağbozumu Şire şenliği ve Coğrafi işaret Lansmanı programına Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem gülender açanal AK Parti Hilvan ilçe başkanı Mustafa Cidir, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bağbozumu ve Şire Şenliğinde açıklamalarda bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık; "Hilvan yerel eylem grubu koordinatörlüğü işbirliği ile tarım, turizm, eğitim, sosyal ve kültürel alanda Hilvan'ın gelişmesi ve tanıtılması için Avrupa birliğinin de bize sunduğu imkanlar çerçevesinde geleneksel yöntemlerle şifa kaynağı olan pekmez, pestil, ve kesme için coğrafi işaret sürecini başlatmış bulunmaktayız. Ve bu sürecin başlaması sonucunda Hilvan'da üretilen 3 ürün tescillenmiş olacaktır. Bu ürünlerimiz tescillendikten sonra coğrafi işaret ile Dünya çapında tanınır hale gelecek ve ürünlerimizin katma değeri artmış olacak." İfadelerine yer verdi.