Hurdalardan ATV yaptı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıfında okuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Ada, babasına ait tamirhanede hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı. Bununla yetinmeyeceğini belirten Ahmet Ada, köy hayatının kolaylaştırmak için de tarım araçları üzerinde çalıştığını belirti.

Oto tamirciliği yapan babası Bülent Ada'nın yanında okul dışında çıraklık yapan Ahmet Ada, hurdadan topladığı malzemelerle iki yılık bir çalışma sonucunda ATV taptı. Yaptığı ATV civar köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların ilgisini çekti. İşletmeciler henüz lise öğrencisi Ahmet Ada'dan kendilerinin istedikleri şekilde tarım aletleri yapmasını istediler.

Köylüler Ada'ın kısıtlı imkanlara rağmen yapmış olduğu ve her türlü arazi şartında rahatlıkla ilerleyen ATV'nin çalışma verimliliği karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.

Ahmet Ada'ın köy hayatının kolaylaştırması için daha değişik araçlar yapabileceğini bunun için sipariş vermek istediğini belirten köylüler ancak Ahmet'in kendilerine henüz öğrenci olduğu için ve imkanların kısıtlı olması nedeniyle bu talepleri şimdilik karşılayamayacağını belirtiğini söylediler. Konuya ilişkin konuşan 17 yaşındaki Ada, çok çeşitli tarım aletlerinin tasarım ve planlarının klasöründe tutuğunu imkanlar el verdiğinde bunları bir bir hayata geçireceğini ve köy hayatını kolaylaştıracağını belirti.

SEKİZ YAŞINDA KENDİ OYUNCAĞINI YAPMIŞ

Çocukluğunda babasında plastik bir oyuncak araba istediğinde babasının iki günde kırıp atacağını düşünerek bu isteğini yerine getiremediğinde o da kendi oyuncağını yapmaya karar vermiş ve babasının tamirhanesinde ki metal malzemelerle kırılmaz oyuncak araba yapmış. Daha 8 yaşında iken kendi yeteneğini keşfettiğini belirten Ada çalışmalarını ve hayallerini gazetemize anlatı, Ada, "8 yaşında iken babamın bana almadığı oyuncak arabası benim kendi oyuncak arabamı yapmama neden olmuştu, sonra hiç durmadım sürekli yeni şeyler yaptım, sonra bir araba daha yapmıştım ama bu daha iyi bu güne kadar yaptıklarımın en gelişmişi. Bütün malzemeleri hurdadan topladım. İki yıl uğraştım. ATV, 4x4 her türlü arazi şartında gayet rahatlıkla gidebiliyor."