Hz. Mevlana’nın torunundan çıplak semazene tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi' için 10 Eylül'de düzenlenen gala yemeğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyeleri katıldı. Başında siyah sarık ve üstte siyah altta kırmızı olmak üzere iki kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıkan dansçı, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Bu duruma Hz. Mevlana'nı 22. Kuşak torunu Esin Çelebi Bayru'da tepki gösterdi.

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Bayru şunları söyledi: "Bizler sema ayini şerifin en doğru şekilde yapılması için çalışmaktayız. Vakıf olarak konuyla proje yaparak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sunduk. Bu projemiz UNESCO'ya da gitti. UNESCO ile Kültür ve Turizm Bakanlığımı arasında bir antlaşma imzalandı. Sema ve Mevlevi müziği korunması gereken kültür mirası başyapıtı olarak kabul edildi. Dönme hareketi tüm insanlığı aittir. Ama hem dönüş sema değildir. İnsanların karıştırdığı nokta burasıdır. Buna dans yada bir başka bir isim verebilirsiniz ancak bunun adına sema diyemezsiniz. Belediyenin programında yapılanda bir sema ayini şerif değildir. Bunu bir belediyenin yapmış olması da bizleri de çok üzmüştür" dedi.

(Esin Çelebi Bayru)

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Haberlerde yer alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir programda Mevlevi geleneklerine ve Hz. Mevlana'nın ruhuna uygun olmayan gösteri apaçık hadsizliktir. UCLG Eş Başkanı ve Konya B. Belediye Başkanı olarak bu gösteriyi düzenleyen ve onay verenleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.