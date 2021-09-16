İBB 655 milyon Euro dış borçlanma yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı 3'üncü bileşimi Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplandı.

BORÇLANMALAR KABUL EDİLDİ

İBB yönetimi, Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, montaj ve işletmeye alma işleri için 225 milyon Euro dış borçlanma talebinde bulundu. Talepte, metro için 2017 yılında 2 milyar 469 milyon 924 bin TL'ye ihale ettiği ve 27 Ağustos 2019'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Karadeniz Kalkınma Bankası'ndan 175 milyon Euro dış borçlanma ile finansman ihtiyacının bir kısmının karşılandığı ifade edildi. Söz konusu metro projesinin yeni yönetim tarafından toplam bedelinin 3 milyar 705 milyon 381 bin 740,88 TL olarak öngörüldüğü belirtilen açıklamada Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, montaj ve işletmeye alma işleri için 225 milyon Euro ve sigorta primi tutarında dış borçlanmaya ihtiyaç olduğu söylendi.



Talebi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu belirttiği görüşte şu ifadelere yer verdi: Borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılması şartıyla, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi konusunda İBB Başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür."

İBB yönetimi ayrıca Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının devamı olan Mahmutbey-Bahçeşehir Metro hattı için bugüne kadar Eurobond Tahvil ihracı ile 220 milyon Euro finansman sağlandığı açıklandı. Talepte bahse konu yatırım için 305 milyon Euro, KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebinde bulundu.

Talebi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu belirttiği görüşte, "Borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılması şartıyla, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi konusunda İBB Başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür" dedi.

İBB, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattının devamı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projesi için borçlanma talebinde bulundu. Talepte, bahse konu yatırım için Deutsche Bank'tan 110 milyon Euro ve Eurobond tahvil ihracı ile 60 milyon Euro olmak üzere toplam 170 milyon Euro proje finansmanı sağlandığı belirtildi. İBB yönetimi söz konusu yatırımın hizmete alınabilmesi için 125 milyon Euro, KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebinde bulundu. Talebi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, "Borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılması şartıyla, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi konusunda İBB Başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür" açıklamasında bulundu.

İBB yönetimi 3 farklı borçlanmada toplamda 655 milyon Euro, KDV ve sigorta primi tutarında borçlanmada bulundu. Meclis İBB başkanına borçlanma yetkisini oybirliği ile verdi.