İBB’nin spor tesisinde 5 kişi gazdan zehirlendi

İBB Esenler Spor Kompleksi
'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastanelik oldu. Dün akşam saatlerinde yüzme havuzunun temizlenmesi için kullanılan klorlama sisteminde teknik arıza meydana geldi. Oluşan sızıntıdan dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da bulunduğu 5 kişinin fenalaşması nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Spor kompleksinin çalışmaları durdurulurken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.