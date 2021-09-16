İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak döndü

ELAZIĞ
'DA yaşayan Hasan Coşkun, 5 yıl önce kütüphanesinin inşaatında işçi olarak çalıştığı Fırat Üniversitesi
'nde tıp öğrencisi oldu. 2016'da yapımına başlanan Fırat Üniversitesi Kütüphanesi
'nde ailesine destek olmak için çalışan 23 yaşındaki Hasan Coşkun, bir yandan da üniversite sınavına hazırlandı. Üniversite sınavına girerek hayali olan Tıp Fakültesi
'ni kazanan Hasan Coşkun, inşaatında işçi olarak çalıştığı kütüphaneye yıllar sonra öğrenci olarak gelerek ders çalışıyor, bilimsel araştırmalar yapıyor. İnşaatında çalıştığı kütüphanede tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmanın inanılmaz bir duygu olduğunu ifade eden Hasan Coşkun, "Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor" diye konuştu.