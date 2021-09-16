İş ve ekonomi ödülleri sahiplerini buldu

Mersin'de Rota Business Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri' töreninde iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, belediye başkanları, akademisyenler, oda ve borsa başkanları, STK Temsilcileri, çok sayıda iş insanı katıldı.

Ödül töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, ülkemizdeki mevcut istikrar ve gelişimin geleceğe güvenle bakmamızı sağladığını ve iş insanlarımızı da yatırıma sevk ettiğini söyledi. Vali Su, "Ülkemizde ve ilimizde her gün yeni yatırım alanları oluşuyor. Mersin'de dört yıl önce üç adet organize sanayi bölgesinin bugün gelinen noktada dokuza çıktı. OSB'lerimizde fabrikalar yükselecek" dedi.

Vali Su, "OSB'lere çok büyük talep de var, yerleri uygun olanları hemen veriyoruz. Ve arkadaşlarımız bu alanlara yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Tabii her alanda, her sektörde ilimiz özelinde olduğu gibi ülkemiz genelinde de bu tür yatırımlar devam ediyor. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. İhracatımız şu anda 200 milyar doları aşmış durumda ikinci çeyrekteki büyüme 21,7'ye ulaşmış durumda. Yani Türkiye her şeye rağmen üreten, ihracat yapan bir konumda. Bu da tabii mevcut olan huzur, güven ve istikrar ortamının bir sonucudur" diye konuştu.

Yatırım yapan, üretim yapan iş insanlarının çok değerli olduğunu belirten Vali Ali İhsan Su, "Hepsini tebrik ediyorum. Bu güzel gecede emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. İş dünyamızın çok değerli insanlarını tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rota Business Dergisi İş ve Ekonomi Ödülleri Seçici Kurulu Üyeleri ve Organizasyon Komitesi'ne teşekkür plaketi takdim edildi. Törende farklı sektörlerden iş insanları ödüllerini Vali Ali İhsan Su ve protokol üyelerinin elinden aldı.