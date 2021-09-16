İstanbul aşılanmada yüzde 82.5 oranına ulaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye genelinde başlatılan aşılama kampanyasında istenilen seviyeye ulaşılmaya çalışılıyor. Birçok ilin aşılanma oranında maviye dönüşmesi virüse karşı mücadelenin başarısı olarak gösterilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşının en büyük gücümüz olduğunu bundan dolayı gençlere aşılanma hususunda güvendiğini söyledi.



Virüsle mücadelede tüm Türkiye genelendi aşılanma devam ederken İstanbul'da da sevindirici rakamlara ulaşıldığı açıklandı. İstanbul'da yüzde 75'oranını bularak maviye dönmesinin ardından İstanbul Valililiği son aşılanma oranlarını açıkladı. Vali Ali Yerlikaya, aşılanma oranının yüzde 82.5'e ulaştığını söyledi. Tamamen koronadan kurtulmak için vatandaşların aşılanmaya özen göstermeleri istendi.

Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , "İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5 oldu. 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı. Aşı En Büyük Gücümüz . Gençlerimize Güveniyorum" dedi.