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Giriş Tarihi: 17.9.2021 00:33 Son Güncelleme: 17.9.2021 00:33

Kazara Aşk 11. bölüm full izle! Tahsin’den Şimal’in yalanına sürpriz tepki

Kazara Aşk 11. bölüm full izle! Tahsin’den Şimal’in yalanına sürpriz tepki

Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisi 11. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Tahsin’den Şimal’in yalanına sürpriz tepki geliyor. Öte yandan dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler “Kazara Aşk 11. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Kazara Aşk 11. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Kazara Aşk dizisi 11. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Kazara Aşk 11. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

KAZARA AŞK 11. BÖLÜM FULL İZLE

Star TV ile Kazara Aşk 11. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Kazara Aşk dizisi 11. Son bölümü aşağıda yer alan link ile kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/kazara-ask/bolumler/11-bolum



KAZARA AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Şimal, Tahsin'in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Tahsin onun düşündüğü gibi bir tepki vermez. Bu çirkin yalandan Şimal'i değil oğlunu sorumlu tutuyordur. Ve Şimal'e kendisiyle birlikte hareket edip Civan'a iyi bir ders vermek için bir teklifte bulunur.

Onlar gizli planlarını uygulamaya hazırlanırken, bütün bunlardan habersiz olan Civan'ın ise bambaşka bir gündemi vardır… Civan, Şimal'e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır.



Tam Şimal'e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal'in Tahsin'le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Üstelik onun Şimal'e aşık olduğunu anlayan biri daha vardır ve bu kişi Nazlı'dan başkası değildir. Civan, Şimal'in kendisini oyuna getirmesinin kızgınlığı ile ona olan hisleri arasında cebelleşirken artık Civan'ı kaybettiğinden emin olan Nazlı ise aradan sessiz sedasız çekilmemeye kararlıdır…

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Kazara Aşk 11. bölüm full izle! Tahsin’den Şimal’in yalanına sürpriz tepki
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