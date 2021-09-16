Kınalıada’dan sonra Heybeliada’ya da İBB kondu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi'nin kıyı şeritlerinde yarattığı görüntü kirliliğine bir yenisi daha eklendi. İBB, Heybeliada'da Heybeliada Spor Kulübü'nün azda olsa bir şeyler kazanıp masraflarını çıkardığı oyun parkındaki makinaları kaldırarak İBB zabıta kulübesi koydu. Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in talimatıyla koyulduğu ileri sürülen kulübe adanın en işlek caddesinde olması, spor yapılan yerin işgal edilip çocukların spor yapmasının engellenmesi Heybeliadalıların tepkisini çekti. Heybeliadalılar ise "Adalar Belediyesinin Heybeliada Spor Kulübünün oyun parkını kaldırma sevdası bir türlü bitmiyor" dedi.
İBB'nin kulübeyi koymadan önce Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'e 'Zabıta Kulübesinin nereye koyabiliriz' dediği, Engin Çelik'in ise Heybaliada Spor Kulübünün oyun parkı olan çocukların spor yaptığı yerin uygun olduğu, buradaki spor makinalarının kaldırılarak buraya konulmasının uygun olduğunu söylediği ileri sürüldü.
Gelen diğer bilgiye göre Kınalıada Tören Alanına koyulan Zabıta Karakolu ve Heybeliada Spor Kulübünün oyun parkındaki malzemelerinin kaldırılıp Zabıta Karakolu koyulmasının tek sorumlusunun İBB Adalar Koordinatörü Eyüp Karataş'ın olduğu ileri sürüldü.