Kınalıada’dan sonra Heybeliada’ya da İBB kondu!

İBB'nin kulübeyi koymadan önce Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'e 'Zabıta Kulübesinin nereye koyabiliriz' dediği, Engin Çelik'in ise Heybaliada Spor Kulübünün oyun parkı olan çocukların spor yaptığı yerin uygun olduğu, buradaki spor makinalarının kaldırılarak buraya konulmasının uygun olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Gelen diğer bilgiye göre Kınalıada Tören Alanına koyulan Zabıta Karakolu ve Heybeliada Spor Kulübünün oyun parkındaki malzemelerinin kaldırılıp Zabıta Karakolu koyulmasının tek sorumlusunun İBB Adalar Koordinatörü Eyüp Karataş'ın olduğu ileri sürüldü.