Kırıkkale simidi tescillenecek

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünde Kırıkkale simidine tescil ve coğrafi işaret alınması konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.



SİMİTÇİ ESNAFI TOPLANTIYA KATILDI

İl Müdürü Sırrı Yılmaz başkanlığında İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gıda ve Yem Şube Müdürü İlknur Sezer, Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Yurtalan Eroğlu ve simitçi esnafı katıldı.



ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürü Yılmaz, "Daha önce Keskin Tava Yemeği ve Kılıçlar Soğanı için coğrafi işaret ve tescil alınmış durumda. Amacımız üretiminden lezzetine kadar ilimize has özellikleri bünyesinde barındıran 'Kırıkkale Simidi'nin de bu şekilde tescillenmesini sağlamak, bu ürünümüz için de coğrafi işaret almak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu.





DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Sözlerine okulların da açılması ile satışı artan ürünler arasında bulunan simidin, üretiminden satışına kadar geçen her aşamada dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları ve Covid-19 tedbirleri konularında uyarılarda bulanarak devam eden Yılmaz, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin de aralıksız devam edeceğini belirtti.





KIRIKKALE SİMİDİ KENDİNE HAS BİR SİMİTTİR

Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Yurtalan Eroğlu, Kırıkkale simidinin tescillenmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini ve gerekli yerler ile görüşerek tescil belgesini alacaklarını söyleyerek, "Kırıkkale simidi kendine has bir simittir. Kırıkkale simidi kesinlikle haşlama usulü ile yapılmaz. Simidin hamuru dinlendirilerek pekmez ve susam ile buluşur ortaya çıtır bir simit çıkar. Bunun için herkes Kırıkkale simidini çok sever" dedi.