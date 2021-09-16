Koleksiyon sergisini büyükelçi açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, Nusret Mayın Gemisi'nden Queen Elizabeth'e Çanakkale Deniz Savaşında yer alan 1/100 ölçekli 26 gemi modeli, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerden oluşuyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin envanterinde yer alan eserleri bir araya getiren sergi Eylül ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

ÇOK DOĞRU BİR KARAR

Çanakkale Deniz Savaşları Gemileri Koleksiyon Sergisi'nin açılışında konuşan Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "Sergiyi görmeden önce, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e sergi açılışı için neden Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı beklemediklerini sordum. Serginin zenginliğini ve eserleri gördüğümde açılış için neden 18 Mart'ın beklenmediğini çok iyi anladım. Sergilenen çok kıymetli eserlerin bir an önce sanat ve tarih severlerle buluşması çok doğru bir karar. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e bu kıymetli sergiyi KKTC'ye kazandırma vizyonu için teşekkür ederim" dedi.