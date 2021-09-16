Koronadan en çok etkilenen yaşlılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kültürel geziler kapsamında ilçede bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'ndeki 65 yaş üstü vatandaşları Mardin'e gezi programı düzenleyerek tarihi mekanları gezdirdi.

Yenişehir Kaymakamlığı ile Yenişehir Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşların yalnız olmadıklarını kendilerine his ettirmek amacıyla bir çok faaliyetinin bulunduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "İkinci Bahar Millet Kıraathanemizle yaşlı bireylerimiz için bir ev ortamı oluşturulmuştur. Burada 65 yaş üstü vatandaşlarımıza psiko - sosyal destek sağlanırken, gündelik ilaçları, şeker ve tansiyon takiplerinin yapılması için imkân sağlanmıştır. Covid-19 salgınında uygulanan kısıtlamalardan olumsuz etkilenen bu vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından Mardin turu düzenlenmiştir. Mardin ilimizin tarihi ve kültürel dokusu ile kendilerini buluşturarak, Eski Mardin, Sultan Şeyhmus Türbesi ve Kayseriye Çarşısı gibi tarihi ve dini öneme sahip yerleri gezip, görmüşlerdir. Burada amacımız yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını kendilerine göstermek, hayata daha farklı bakmalarını sağlamayı amaçlamaktır. Çünkü yaşlı sayımızın azalması kültürümüzün ve tarihimizin de bir nebze kaybolmasına neden oluyor. Bu nedenle onları her daim gözetip, bizler için değerli olduklarını unutmamalıyız" şeklinde konuştu.