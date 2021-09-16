Kuyumcu dolandırıcıları son işlerinde yakalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir, Merzifon ilçesinde 2 ve Suluova ilçesinde de 2 adet sahte bilezik satan 3 kişilik ekip, Amasya Merkez'de sahte bilezik satmaya kalkışınca Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları değerlendirmede 4 olayda da aynı şahısların olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüpheliler O.Y., S.Y. ve E.D.'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 17 sahte bilezik ve 20 bin 637 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin bilezikleri satarak paraları aldıkları anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.