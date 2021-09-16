Meteoroloji’den 16 kent için hafta sonu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Bu hafta yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yağışlı hava etkisini artırarak sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdrlüğü tarafından yayınlanan haftalık yağış haritasında birçok ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." denildi.
ANKARA'NIN GÜNEY KESİMLERİ YAĞMURA TESLİM OLACAK
Bugün Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri illerinin batı kesimlerinde ve Ankara ilinin güney kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN 16 KENTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede; İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır için cumartesi gününe kuvvetli yağış uyarısı verildi.