Müge Anlı’da gündeme gelen Şiar Kılıç davasında flaş ifade: Bizim suçumuz yok, her şey onun yüzünden...

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar Amanet. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.