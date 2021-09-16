Müge Anlı’da gündeme gelen Şiar Kılıç davasında flaş ifade: Bizim suçumuz yok, her şey onun yüzünden...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili davada 4'üncü duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya , anne Gülüzar Amanet, Yasin Kıcı ile annesi Emine Kıcı tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Hami Kıcı ise duruşmaya bağlanmadı. Yasin Kıcı ve Gülüzar Amanet'in Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Özellikle Yasin Kıcı'nın her şeyin sorumlusu olarak Hami Kıcı'yı göstermesi dikkat çekti.
"HERŞEY HAMİ YÜZÜNDEN"
Müşteki avukatları, rapora bir diyeceklerinin olmadığını belirterek, eksikliklerin giderilmesini istedi. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Söz verilen sanık Yasin Kıcı önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Olayla alakam yoktur. Annem ve ben mağduruz. Bunların hepsini ağabeyim sanık Hami Kıcı yüzündendir. Ölen çocuğa hiçbir zarar vermedim." dedi.
Sanık Emine K. de mağdur olduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.
"DIŞARIDA OLSAYDIM..."
Sanık Gülüzar Amanet ise suçsuz olduğunu kanıtlayamadığını ifade ederek, "Dışarıda olsaydım oğluma hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi kanıtlardım. Yasin ve annesinin hiçbir şekilde suçu yoktur, bundan eminim. Çocuklarıma hiçbir zaman zarar vermedim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.
Sanık avukatları da raporda aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Sakarya Hukuk Koordinatörü Avukat Nur Banu Oğuz, adli tıp raporunda çocuğun cesedinin kömürleşmesinden dolayı herhangi bir cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair delil bulunamadığının belirtildiğine işaret ederek, "Çocuğumuz canice katledilmiştir. Davanın takipçisi olacağız ve Şiyar'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.
İDDİANAMEDEN
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar Amanet. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İddianamede, diğer şüpheli Hami Kıcı hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.