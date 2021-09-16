Muhalif gazeteciden İBB’ye İSPARK tepkisi

Muhalif yayın çizgisiyle tanınan gazeteci Çağlar Cilara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPARK'a ait olan Taksim Tepebaşı'nda bulunan İSAPRK otoparkta, park ücretini nakit ödemek istedi. Ancak görevliler, park ücretinin kredi kartı dışında ödenemediğini söyledi. Bunun üzerine Çağlar Cilara, yaşadığı duruma tepki gösterdi.
İBB'YE TEPKİ
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlar Cilara, "İspark'ta araç rehin alma dönemi başladı. Biraz önce Tepebaşı'ndaki katlı otoparkta çıkarken nakit para uzattım, sadece kart geçerli olduğunu, yoksa aracı rehin alacaklarını söylediler. Hakan Aygün ile birlikteydik, kartını verdi de öyle çıkabildik. Şaka mısınız?" dedi.
"ARAÇ REHİN ALMAK NE DEMEK"
Tepkisini sürdüren Cilara, "Bu arada aracımı rehin alamayacaklarını, böyle bir zorlama karşısında bariyerleri kırıp çıkacağımı söyledim, yanımızda kart olmasa bunu yapacaktım. Bu saçmalığı, gerginliği yaşamaya mecbur mu İstanbullu? Kart yoksa plakaya yazın, rehin almak ne demek? Hadi nakit ödemenin kaldırılmasını anladık, benim takıldığım konu bu da değil. Kredi kartın olmayabilir veya vardır ama içinde para olmayabilir, eskiden plakaya yazdırır giderdin. Aracı rehin almak ne demek yahu?" ifadelerini kullandı.