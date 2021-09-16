O sığınmacı kız şimdi hemşire! "Film gibi bir şey yaşamışız"

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP YAŞAMA ATILDI

Ailesinin kendisine anlattığı o maceralı yolculuğun hikayesini dinleyerek büyüyen Tuba, ilk ve orta öğrenimini Priştine'de tamamladıktan sonra Gilan'da yüksek hemşirelik okuluna girdi. Geçtiğimiz günlerde de "Hemşire" olarak mezun oldu. Şimdi iş arıyor. Bugün 22 yaşında olan ve "Annem ve babamdan Kosova'ya kaçırılış hikayesini çok dinledim. Gerçekten film gibi bir şey yaşamışız. Arkadaşlarıma anlatıyorum, inanamıyorlar. Birçoğu bunun bir film senaryosu olabileceğini söyledi" diyen Tuğba, doğduğu ve "İkinci vatanım" dediği Türkiye vatandaşı da olmak istiyor.