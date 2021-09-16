‘Oğlumun en azından mezarı olsun’

Antalya Döşemealtı
'nda, 1.5 yıldır haber alınamayan Süleyman Eken
'in (55) ceset parçaları, bir evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunmuştu. Olayla ilgili Oktay Yılmaz
(51) ve kardeşi Mehmet Yılmaz
(46) tutuklandı. Eken'in en son kadın kuaförü Oktay Yılmaz ile görüştüğü belirlenmişti. Ceset arama köpeği "Melo" ile yapılan aramalarda ormana atıldığı iddia edilen Süleyman Eken'e ait gövde ve baş bulunamadı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Olayla ilgili iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı, iddianamesinde öldürülen Eken'in Oktay Yılmaz'a para verdiğine ve her hafta faiz aldığına yer verdi. Oktay Yılmaz'ın ödemelerde gecikmesi üzerine Süleyman Eken ile tartıştığı belirtildi. İki şüphelinin Eken'i alıkoyarak, Oktay Yılmaz'a ait senetleri alıp imha ettikleri, Eken'i öldürüp, Döşemealtı ilçesinde bulunan annelerinin evine götürdükleri, cesedi parçalara ayırıp, kol ve bacaklarını foseptik çukuruna gömdükleri kaydedildi. Cesedin kesilen diğer parçalarının ise aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi. İddianamede sanıkların "Canavarca hisle öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.
SEGBİS bağlantısındaki sorun nedeni ile Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin savunmaları bir sonraki duruşmaya kaldı. Duruşma ertelendi. Süleyman Eken'in annesi Sultan Akhan
, "Oğlumun gövdesi ve baş kısmı hâlâ yok. Buradan katillere sesleniyorum. Onlardan tek ve son isteğim. Nereye gömdüğünüzü söyleyin. En azından mezarı olsun. Gidip dua edeyim. Sizlere yalvarıyorum" diye feryat etti.