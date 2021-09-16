Omuz atma yüzünden bıçaklanarak öldürüldü

Kağıthane
'de yolda yürürken omuz atma kavgasına karışan Zeyit Hüseyin Akbaba
, (24) kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay önceki gece meydana geldi. Y.N., T.A., S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba (24), kahvehaneden çıkarak evlerine gitmek üzere arabaya bindi. Yolda Y.N. ve T.A. araçtan inerken, S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba ise araçla devam etti. Bir süre sonra araçtan inen Y.N. ve T.A. ile N.T. M.G. ve M.D. isimli şahıslar arasında omuz atma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Y.N., ağabeyi S.N.'yi arayarak bir yardım istedi. Bunun üzerine S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba, olay yerine gelerek duruma müdahale etmek istedi. Çıkan kavgada Zeyit Hüseyin Akbaba, M.G. tarafından kalbinden bıçaklandı. Bir süre kendisini bıçaklayanlardan kaçan Zeyit Hüseyin Akbaba, çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Yere yığılan yaralı Akbaba, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zeyit Hüseyin Akbaba, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.