Önce yüzüne tükürüp darbetti, sonra bıçakla tehdit etti!

Olay, geçtiğimiz 14 Ağustos günü Şişli'deki bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evliliklerinde sorun yaşayan Mahteri B., kocası Ahmet B. ile konuşmak için işlettiği çay ocağına gitti. Eşini karşısında gören Ahmet B. Konuşma sırasında önce eşine hakaretlerde bulundu, daha sonra ise müşterilerin gözü önünde eşinin yüzüne tükürerek darbetti.

HAKARET EDİP BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Çevredekilerin araya girmesiyle Ahmet B. eşi Mahteri B.'yi bıraktı. Yaşanan olay sonrasında polise giden kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma kararına rağmen Ahmet B. dün akşam saatlerinde eşinin evine giderek hakaretler savurup bıçakla tehdit etti.