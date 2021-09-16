Otel odasında esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşı kalp krizinden öldü

Pendik Doğu Mahallesinde bir otel odasında Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelenolay iddialara göre şöyle yaşandı. Abdülmecit Yılmaz ve kız arkadaşı Zöhre K.,( 38) otele giriş yaptı. Bir süre sonra Zöhre K. otel resepsiyonundaki görevliyi aradı ve arkadaşının, "Kalbim sıkışıyor" dediğini söyleyerek görevliden yardım istedi. Otel çalışanları hemen yardıma koştu. Bir yandan da sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.