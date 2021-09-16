Otel odasında esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşı kalp krizinden öldü

Pendik Doğu Mahallesinde bir otel odasında Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelenolay iddialara göre şöyle yaşandı. Abdülmecit Yılmaz ve kız arkadaşı Zöhre K.,( 38) otele giriş yaptı. Bir süre sonra Zöhre K. otel resepsiyonundaki görevliyi aradı ve arkadaşının, "Kalbim sıkışıyor" dediğini söyleyerek görevliden yardım istedi. Otel çalışanları hemen yardıma koştu. Bir yandan da sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.
ÇATIYA ÇIKIP AŞAĞI ATLADI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülmecit Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine iddiaya göre arkadaşı Yılmaz'ın öldüğünü duyan Zöhre K., odadan koşarak çatıya çıktı ve biranda kendini boşluğa bıraktı.
Oteldeki sağlık ekibi hemen Zöhre K.'nın düştüğü yere giderek müdahale etti. Hayatta olduğu belirlenen Zöhre K., hemen olay yerinde gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
DARP VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI
Öte yandan vücudunda darp, ateşli ya da kesici alet izi olmayan ve kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Abdülmecit Yılmaz'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Zöhre K'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.