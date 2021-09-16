Otelde sır ölüm

İSTANBUL
Pendik'te, kız arkadaşıyla bir otele giden 46 yaşındaki Abdülmecit Yılmaz
, "Kalbim sıkışıyor" dedikten sonra hayatını kaybetti. İddiaya göre odada bulunan arkadaşı Zöhre K. (38) ise otelin çatısına çıkarak aşağı atladı. Olay, cumartesi sabahı yaşandı. Yılmaz'ın öldüğünü öğrenen kadın, odadan koşarak çatıya çıktı ve bir anda kendini boşluğa bıraktı. Oteldeki sağlık ekibi hemen Zöhre K.'nin düştüğü yere giderek müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zöhre K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Vücudunda darp, ateşli ya da kesici alet izi olmayan ve kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp
'a götürüldü.