Park satışları iptal edildi

İBB yönetimi tarafından Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Barış Manço parkının satışına izin istendi. Toplantıda konuşan İBB Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, "Çocukların sloganı 'Mahalleme, parkıma, yeşilime dokunma.' Bu çocuklar güneşin çocukları değil. Eyüpsultan'da 5 ila 7 yaş arasında o mahallenin çocukları. Parkı satmak istiyorsunuz. Ondan sonra yeşil alan hassasiyetinden parklardan bahsediyorsunuz. Tam da bu noktada gerçekten çocukların parklarına, yeşiline dokunmayın. Eyüpsultan'da nedense İBB yönetiminin parklarla alakalı bir takıntısı var. Daha dün Yeşilpınar Parkı'yla alakalı 128 bin metrekare inşaat alanı içerisinde 5 bin metrekarelik gözünüzü diktiniz ve yıktınız çocukların parkını ve başka bir park da yoktur. Bir diğeri ise Osmanlı Parkı… bu park Alibeyköy'de 5 mahallenin birleştiği aksta önemli bir parktır. Eyüpsultan Belediyesi olarak bizim bu parkta sosyal tesisimiz, spor alanlarımız ve de evlendirme dairemiz var. Karşısında hemen pazar var metro hattı var, burada bir ihtiyaç doğmuş Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla burada bir umumi tuvalet yapılsın isteniyor. 1 hafta önce İBB Zabıta ekipleri sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi geliyor, buranın mülkiyetinin Eyüpsultan'da olmadığını belirterek tuvalet inşaatını durduruyor.