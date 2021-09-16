Park satışları iptal edildi

İBB yönetimi tarafından Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Barış Manço parkının satışına izin istendi. Toplantıda konuşan İBB Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, "Çocukların sloganı 'Mahalleme, parkıma, yeşilime dokunma.' Bu çocuklar güneşin çocukları değil. Eyüpsultan'da 5 ila 7 yaş arasında o mahallenin çocukları. Parkı satmak istiyorsunuz. Ondan sonra yeşil alan hassasiyetinden parklardan bahsediyorsunuz. Tam da bu noktada gerçekten çocukların parklarına, yeşiline dokunmayın. Eyüpsultan'da nedense İBB yönetiminin parklarla alakalı bir takıntısı var. Daha dün Yeşilpınar Parkı'yla alakalı 128 bin metrekare inşaat alanı içerisinde 5 bin metrekarelik gözünüzü diktiniz ve yıktınız çocukların parkını ve başka bir park da yoktur. Bir diğeri ise Osmanlı Parkı… bu park Alibeyköy'de 5 mahallenin birleştiği aksta önemli bir parktır. Eyüpsultan Belediyesi olarak bizim bu parkta sosyal tesisimiz, spor alanlarımız ve de evlendirme dairemiz var. Karşısında hemen pazar var metro hattı var, burada bir ihtiyaç doğmuş Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla burada bir umumi tuvalet yapılsın isteniyor. 1 hafta önce İBB Zabıta ekipleri sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi geliyor, buranın mülkiyetinin Eyüpsultan'da olmadığını belirterek tuvalet inşaatını durduruyor.
20 yıldır Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edilmiş park meclis kararıyla 10 yıllığına daha Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi. İBB yetkilileri 'Burası sizin mülkiyetinde değil biz burada yapılacak tuvaleti yıkarız' diyor. Bu şehir böyle yönetilmez, insanlardan intikam alır gibi insanların parklarına dokunmayın. 3-4 tane parkımız var onları elimizden almak için her türlü argümanı kullanıyorsunuz.
Özellikle Barış Manço parkında 10 gündür nöbet tutuluyor. Burada CHP seçmeni vatandaşlar da yoğun şikayet ediyor. Burayı satmak istemesindeki amaç ise İBB diyor ki bir kısmında imarlı alan var. 20 yıldır var o imar durumu ama niye bir şey yapılmadı. Çünkü orada bir park var ve dokunulmadı. İBB baktı ki şikayetler artıyor geri çekildi yoksa parkı satıyordu" ifadelerine yer verdi. Yapılan karşılıklı konuşma sonrasında parkların satışı mecliste oybirliği ile reddedildi.
TAŞINMAZLARIN SATIŞI REDDEDİLDİ
İBB yönetimi ayrıca Eyüpsultan Alibeyköy 122 ada 413 parsel, 638 ada 9 parsel, 854 ada 1 parselleri satış talebinde bulundu. Yapılan inceleme ve meclis görüşmelerinde bilgi veren Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Buralar, okul alanı, park alanı ve camilerin olduğu yerler. Buraların satışı isteniyor" ifadelerine yer verdi. İBB yönetiminin satış talebi mecliste oybirliğiyle reddedildi.