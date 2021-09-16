Şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana polisinin terör örgütü PKK'nın baş finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Polis, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği şafak vakti operasyon da 10 zehir tacirini gözaltına aldı.

ÖZEL HAREKAT KATILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaparak onlarca kişiyi zehirleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik polisi, yaptığı çalışmada zehir tacirlerinin adreslerini tek tek belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakit harekete geçti. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi.

10 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Narkotik ekipleri, evlerde arama yaparken, bazı özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.