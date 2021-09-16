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Giriş Tarihi: 16.9.2021 19:04

Sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz

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Sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma hakkı meclisten ısrar karar olarak geçti. Sağlıkçıların muafiyeti 31 Aralık’a kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı 3'üncü bileşimi Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Haziran ayı itibariyle sonlandırılan Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti tekrar meclis gündemine geldi. Temmuz ayı meclisinde AK Parti ve MHP grupları tarafından geçirilerek sağlık çalışanlarının toplu taşımada ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Ancak bu karar İBB Başkanı tarafından veto edilerek meclise iade edildi. Veto sonrasında Eylül ayı meclisinde gündeme gelen madde meclis üye tam sayısı salt çoğunluğu sağlandığından CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oylarına karşın AK Parti ve MHP gruplarının 'Evet' oyuyla ısrar karar olarak geçti.

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Sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz
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