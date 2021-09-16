“Sahte Dolar” vurgunu! 100 bin dolar ödeme aldı! 80 bin doları sahte çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Parada Sahtecilik" soruşturması Bakırköy İlçesi'ne bağlı Kartal Tepe Mahallesi'nde açıldı. İddialara göre; A.D. isimli bir kişi, üç yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A.'ya gıda ürünleri sattı. A.D., son alışverişlerinde A.A.I.A.'dan 20 ton ekmek mayası karşılığında 20 bin dolar avans olmak üzere toplamda 100 bin dolarlık bir ödeme aldı.