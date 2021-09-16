Sancaktepe’de yol çalışması çilesi

Sancaktepe
'de İBB, bir hafta önce D-100
bağlantı yolu Yakacık Caddesi'nin girişini, Samandıra Köprülü Kavşak
bağlantısındaki yol çalışması nedeniyle trafiğe kapattı. Kapanan yol nedeniyle başta toplu taşıma araçlarının caddeye girememesiyle vatandaşlar zor durumda kaldı. Cadde üzerinde 7 adet İETT
durağı bulunurken, bu duraklara gitmek isteyen vatandaşlar, caddenin başında inerek kilometrelerce yürümeye başladı. Çalışma nedeniyle kapatılan cadde, okula giden öğrenciler için de çileye döndü. Caddenin kapatılması nedeniyle kilometrelerce yol yürüyen öğrenciler tepki gösterdi.