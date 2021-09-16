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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Sancaktepe’de yol çalışması çilesi

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Sancaktepe’de yol çalışması çilesi
Sancaktepe'de İBB, bir hafta önce D-100 bağlantı yolu Yakacık Caddesi'nin girişini, Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısındaki yol çalışması nedeniyle trafiğe kapattı. Kapanan yol nedeniyle başta toplu taşıma araçlarının caddeye girememesiyle vatandaşlar zor durumda kaldı. Cadde üzerinde 7 adet İETT durağı bulunurken, bu duraklara gitmek isteyen vatandaşlar, caddenin başında inerek kilometrelerce yürümeye başladı. Çalışma nedeniyle kapatılan cadde, okula giden öğrenciler için de çileye döndü. Caddenin kapatılması nedeniyle kilometrelerce yol yürüyen öğrenciler tepki gösterdi.
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Sancaktepe’de yol çalışması çilesi
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