Şanlıurfa’da tefeci operasyonu

Hilvan ilçesinde nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarda faiz uygulayarak borç para verdikleri, şahısları borçlarını ödeyemez hale getirerek tehditlerle malvarlıklarını ellerinden almaya çalışarak mağdur ettiklerin kişilerin ihbarı üzerine Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon yapılan aramalarda, borçlu şahısların isimlerinin yazılı olduğu defterler ile 1 adet tabanca ve 30 adet gümrük kaçağı cep telefonuna ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 6 şahıs savcılık makamınca alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.