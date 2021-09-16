Seda Nur Şen’in ölümündeki kilit isim ile ilgili peş peşe gelişmeler! Sır perdesi aralanacak...

UYUŞTURU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yürütülen soruşturmada yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı'nın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün Şişli'de gözaltına alınan Yazıcı'nın adli makamlarca tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiği ortaya çıktı.