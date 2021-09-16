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Haberler Yaşam Haberleri Seda Nur Şen'in ölümündeki kilit isim ile ilgili peş peşe gelişmeler! Sır perdesi aralanacak...
Giriş Tarihi: 16.9.2021 12:48 Son Güncelleme: 16.9.2021 12:49

Seda Nur Şen'in ölümündeki kilit isim ile ilgili peş peşe gelişmeler! Sır perdesi aralanacak...

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Seda Nur Şen’in ölümündeki kilit isim ile ilgili peş peşe gelişmeler! Sır perdesi aralanacak...

Maltepe’de 24 yaşındaki Seda Nur Şen’in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Yazıcı (32) hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrası Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında başka bir suçtan yürütülen soruşturmada tutuklanarak dün cezaevine gönderildiği ve Seda Nur Şen’in ölümüyle ilgili hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.

Maltepe'deki bie otel odasında 9 Eylül tarihinde 24 yaşındaki Seda Nur Şen ölü bulunmuştu. Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı ise savcılık ifadesinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Hakimlik adli kontrol şartıyla şüpheli Şen'i serbest bırakmıştı. Şüpheli adamın serbest kalmasının ardından savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

UYUŞTURU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yürütülen soruşturmada yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı'nın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün Şişli'de gözaltına alınan Yazıcı'nın adli makamlarca tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiği ortaya çıktı.

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Seda Nur Şen'in ölümüne ilişkin ise şüpheli Serdar Yazıcı'nın henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenilirken şüpheli adamın Seda Nur Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Seda Nur Şen'in ölümündeki kilit isim ile ilgili peş peşe gelişmeler! Sır perdesi aralanacak...
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