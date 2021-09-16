Şiddetli dolu yağışı sebze ve meyvelere zarar verdi

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, dolu ve yağmurdan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şahin, ''Dolu, açıkta sebze ve yetiştirilen tarlaları ve meyve bahçelerini beyaza bürüdü. Bazı açık alanlar çamur deryasına döndü. Açıkta yetiştirilen özellikle domates, fasulye ve biber çeşitleri etkilendi. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun'' dedi.