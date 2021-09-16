Şiddetli dolu yağışı sebze ve meyvelere zarar verdi

Erdemli ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Güzeloluk, Harfilli, Koramşalı, Dağlı kösbucağı, Kösereli, Yağda, Kızılen, Aydınlar, Sarıkaya, Hüsametli, Yağda ve çevre mahallelerde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, ikindi saatlerinde zaman zaman şiddetini arttırdı. Yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Yağış dolayısıyla sokaklarda dereyi andıran sel görüntüleri oluştu.
Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, dolu ve yağmurdan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şahin, ''Dolu, açıkta sebze ve yetiştirilen tarlaları ve meyve bahçelerini beyaza bürüdü. Bazı açık alanlar çamur deryasına döndü. Açıkta yetiştirilen özellikle domates, fasulye ve biber çeşitleri etkilendi. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun'' dedi.
Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, "İkindi saatlerinde yağış etkisini attırdı, bir süre sonrada yağmur yerini doluya bıraktı. Dolu da açık alanda üreticilerin domates, biber, patlıcan, lahana gibi sebzelere ve elma bahçelerine büyük ölçüde zarar verdi" diye belirtti.
Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti çalışması başlattığı bildirildi.