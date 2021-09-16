Son dakika haberi: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var





SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.