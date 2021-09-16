Son dakika haberi: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara'da eşi tarafından aldatıldığını iddia eden koca, karısının çalıştığı lokantaya giderek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu lokanta çalışanı 3 kişi yaralandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Olay, Sincan ilçesi Lale meydanında bulunan bir lokantada gerçekleşti. Karısının kendisini aldattığından şüphelenen koca, karısının çalıştığı restorana giderek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası lokanta çalışanı 3 kişi yaralandı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.