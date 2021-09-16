Eşinin annesine duyduğu büyük aşkı itiraf etmesi ardından uğradığı psikolojik zararın tarifsiz olduğunu ifade eden genç kadın ''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme âşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkânsız bir hal aldı'' ifadelerini kullandı. Dava dosyasına eşi Kemal K.'nin annesi R.T.'e attığı aşk mesajlarını delil olarak sunan N. K.'nin açtığı boşanma davası sürüyor