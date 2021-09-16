Son dakika: Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı!

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimleri ve Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU, ORTA VE DOĞU KARADENİZ...
Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SARI KODLU UYARI!
Adana, Kayseri, Konya, Niğde, Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Tokat, Karaman için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı bulutlu 29
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
Yapılan son değerlendirmelere göre, Adana, Kayseri, Konya, Niğde, Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Tokat, Karaman için sarı kodlu uyarı yapıldı.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.