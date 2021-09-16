Son dakika: Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı!

SARI KODLU UYARI!

Adana, Kayseri, Konya, Niğde, Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Tokat, Karaman için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31