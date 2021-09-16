Giriş Tarihi: 16.9.2021

Su altının geleceğini TEKNOFEST belirleyecek CEVDET ÖZDEMİR

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması bugün başlıyor. Su altı manevra kabiliyetine sahip çok fonksiyonlu robotların yarışı, geleceğin teknolojisine öncülük edecek