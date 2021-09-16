Su altının geleceğini TEKNOFEST belirleyecek

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İstanbul Teknik Üniversitesi
olimpik yüzme havuzunda bugün başlıyor. Deniz altındaki faaliyetlerin kontrol edilebilir olmasını sağlamayı amaçlayan su altı robotlarının üretildiği yarışmanın finalinde 75 ekip "ileri" ve "temel" olmak üzere 2 farklı kategoride yarışacak. Su altı manevra kabiliyetine sahip çok fonksiyonlu robotların yarışı, geleceğin robotik teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük edecek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimine devam eden Kaan Öztürk, TEKNOFEST sonrası arkadaşları ile birlikte kendi girişimini hayata geçirenlerden... Bu yıl 4 farklı kategoride katılan KTÜ öğrencilerinin oluşturduğu "Creatiny" takımının Ar-Ge Ekip lideri Öztürk, "TEKNOFEST'le birlikte yaptığımız işlerin fiziki boyutu ve halk tarafında bir desteği oluşmaya başladı. Bu işi devam ettirmemiz için bir kapı açılmış oldu" ifadesini kullandı.
'KENDİ GİRİŞİMİMİZİ KURDUK'
TEKNOFEST sonrası arkadaşları Ahmet Sevim, Muhammet Fatih Akbulut ve Kadir Yazıcı ile birlikte "Degz" isimli kendi girişimlerini hayata geçirdiklerini belirten Öztürk, "Yerli bir firma kurduk. Yurtdışından getirilen İnsansız Su Altı Sistemleri parçalarını Türkiye
'de üretmeye başladık. Okullara danışmanlık vermeye başladık. Bu alanda Türkiye'de kullanılan çoğu kompanent yurtdışından geliyor. Bu tip yarışmalar gelişirse yurtdışında gelen parça sayısı azalacak. TEKNOFEST su altının geleceğini belirliyor" dedi.
ZİYARET İÇİN KAYITLAR BAŞLADI
21 Eylül'de başlayacak TEKNOFEST'e ziyaretçi olarak katılmak için https://www.teknofest.org üzerinden kayıt oluşturulması gerekiyor. Ziyaretçiler, kayıt olurken HES kodunu belirtecek. Hiç aşı olmamış ya da bir doz aşı olmuş ziyaretçilerin son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testini göstermeleri gerekecek. 15 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu yok.