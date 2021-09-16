Taksiciye korkunç dayak! ’Al biraz da sen devam et’

"KALIN SOPALARLA BANA SALDIRDILAR"

Saldırganlar tarafından parmaklarının kırılmak istendiğini söyleyen Akman, "Parmaklarımı kurtardım. Daha sonra arbede yaşandı. 'Polisi arayacağım' dedim. Geri geldiler. Telefonumu alıp yere fırlattılar. Daha sonra telefonu yerden aldım. Polisi arayıp beklemeye başladım. Onlar gitmişti. 5 dakika filan oldu. Polisten önce geri geldiler. Kalın sopalarla bana saldırdılar. Bir an düşündüm. 'Buradan herhalde sağ çıkmak zor' dedim. 1-2 defa kurtardım ama isabet aldım. Kafama göğsüme darbeler aldım. Parmağımda çıkık var" diye konuştu.

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"AL, BİRAZ SEN DEVAM ET"

Kendisine saldıran kişilerin sopayı birbirine verdiklerini ifade eden Akman, "Ben biriyle mücadele ederken ötekine sopayı verdi. 'Al, biraz sen devam et' dedi. Bu sefer onunla mücadele ettim. Olaydan sonra 112 beni aradı. Ambulansla hastaneye gittim. Saat 03.00 gibi hastanedeydim. 2 kişilerdi. Memur arkadaşlar gözaltına alındığını söyledi" şeklinde konuştu.