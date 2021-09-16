Tarsus’ta 3 ayrı TIR kazası: Toplam 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 3 trafik kazasına birer TIR karıştı. Kazalarda ikişer kişi yaralandı.

İlk kaza Pozantı Tarsus Gülek tünelinde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki TIR'a seyir halindeyken Murat Y. idaresindeki araç yandan çarptı. Kazada araç içinde bulunan sürücü Murat Y. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken otoban polisi kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İkinci kaza eski Ankara karayolunda otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Bu kazada da 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü M.D, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yine araç içinde yaralanan F.D'e isimli kadınla birlikte olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın etkisiyle TIR'da yol kenarına savrulurken yolda trafik bir süreliğine aksadı, yaralıların hastaneye sevki ve araçların yoldan çekilmesi sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Son kaza ise; Mersin-Adana TEM otoyolunda meydana geldi. Makas atma sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada iki kişinin yaralanırken otoban adeta savaş alanına döndü.

Kazada her iki araçta bulunan iki sürücü yaralandı. Otoban polisinin aldığı güvenlik önlemleri altında yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.