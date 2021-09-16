Torbacılara operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 gram Metamfetamin Maddesi, 3 parça 15 gram Esrar Maddesi, 125 gram Eroin Maddesi, 235 adet Captagon Hap, 3 gram Bonzai Maddesi ve Bin 135 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan ifadeleri alınmak üzere emniyet götürüldü.

Ayrıca dosyalar kapsamında 23 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.