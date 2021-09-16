Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 15:24

Trabzon’da 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Trabzon’un Of ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 terörist yakalandı. Kaldıkları evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve 4 adet pasaport ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele Şube ekiplerince Of ilçesindeki bir eve yaptıkları operasyonda DEAŞ terör üyesi oldukları tespit edilen Suriyeli yabancı uyruklu H.S. (20) ve N.Y. (20) isimli kişiler kıskıvrak yakalandı. Kaldıkları evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve 4 adet pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 2 Suriyelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, Organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir, ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA