Trabzon’da 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele Şube ekiplerince Of ilçesindeki bir eve yaptıkları operasyonda DEAŞ terör üyesi oldukları tespit edilen Suriyeli yabancı uyruklu H.S. (20) ve N.Y. (20) isimli kişiler kıskıvrak yakalandı. Kaldıkları evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve 4 adet pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 2 Suriyelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, Organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir, ifadelerine yer verildi.