Tunceli’de silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliği Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 10 ayrı sığınağın imha edildiğini çok miktarda silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 10 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas dürbünü, 1 adet kanas şarjörü, 10 adet kanas mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 58 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, 1 adet termal dürbün, 1 adet bilgisayar, 1 adet güneş paneli, 1 adet tüplü ocak, 1 adet büyük tüp, 3 adet uyku tulumu, 160 adet pil, 1 adet ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."